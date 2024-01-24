На РосТВ заявили, что Ленин создал узбеков и казахов

В эфире российского НТВ, в программе «Место встречи» 22 января так называемый «историк» Михаил Смолин заявил, что Ленин беспорядочно создавал национальные республики, и это привело к распаду «унитарной российской империи» и дальнейшим проблемам на постсоветском пространстве.

По мнению Смолина, узбеков, казахов и азербайджанцев вроде бы никогда не существовало. Он отметил, что после революции большевики под эгидой Ленина начали перекраивать карты, «выделять куски» из РСФСР и создавать нации.

На высказывания Михаила Смолина сразу отреагировали в Узбекистане. Заместитель спикера законодательной палаты Узбекистана Одилжон Таджиев призвал не обращать внимания на неграмотных пропагандистов, а также напомнил, что узбеки регулярно появлялись на картах зарубежных исследователей с 16-17 веков.

Общественный деятель и советник министра экологии Расул Кушербаев заявил, что следует прекратить вещание российских каналов, транслирующих политические программы. По его словам, российские пропагандисты по заказу Кремля готовят общество к покорению стран Центральной Азии.

Напомним, Путин начал открыто угрожать Польше.