В ГУР рассказали, есть ли угроза нападения России на НАТО

Некоторые сигналы указывают на то, что Российская Федерация представляет угрозу для безопасности в Европе и странах НАТО. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«ГУР имеет информацию, и конечно, те сигналы, которые обнародуются, в том числе экспертами международных СМИ. Они констатируют тот факт, что РФ действительно является угрозой для безопасности в Европе и НАТО», — сообщил Юсов.

По словам представителя ГУР, мир реагирует на эти сигналы, а украинские партнеры в рамках международной коалиции усиливаются должным образом.

Напомним, Норвегия призывает НАТО готовиться к нападению России.