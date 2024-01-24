Ученые подтвердили связь между депрессией и лишним весом

Ученые из Кембриджского университета (Великобритания) выявили связь между депрессией и лишним весом. Появились данные их отчета.
В нем говорится, что усиление индивидуальных симптомов депрессии связано с последующим увеличением массы тела.
Сказано, что люди, страдающие депрессией, чаще имеют нездоровые пищевые привычки и меньше двигаются, что способствует увеличению массы тела.
Уточняется, что на данный показатель также может влиять тяжесть симптомов заболевания.
Всего в исследовании приняли участие 2 133 человека в возрасте от 44 до 70 лет.
Сообщается, что в течение шести-девяти месяцев они представляли организаторам данные о своем психическом здоровье и весе с помощью специального мобильного приложения.
Информируется, что психическое здоровье оценивалось с использованием трех валидированных опросников для выявления симптомов депрессии, тревоги и стресса.
В ходе своей работы эксперты не выявили существенной связи между индивидуальными вариациями симптомов тревоги или стресса и последующим изменением массы тела.
При этом, важно уточнить, что результаты продемонстрировали, что усиление симптомов депрессии коррелирует с небольшим увеличением массы тела примерно через месяц после обострения.
Поясняется, что подобный эффект в основном наблюдался у участников с изначально более высокими индексами массы тела.
Специалисты поясняют, что это указывает на то, что те, кто уже имеет избыточный вес или страдает ожирением, могут быть более восприимчивы к изменениям веса в ответ на ухудшение здоровья психики.
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