Неизвестный дрон атаковал нефтяной терминал под Брянском

Нефтяной терминал в Брянской области был атакован БПЛА. В России решили не отходить от привычного сценария, заявив, что якобы атака была неудачной, а БПЛА только «оставил вмятину» в резервуаре. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Утром 22 января обломки беспилотного аппарата обнаружили на территории «Нефтяной компании „Русснефть-Брянск“ в поселке Жеча Стародубского района», — говорится в сообщении.

При этом российские пропагандисты уже успели заявить, что якобы пострадавших нет и даже «возгорания не произошло».

«БПЛА врезался в резервуар № 3, но лишь оставил вмятину», — добавляет Baza.

Напомним, после успешных налетов неизвестных дронов Санкт-Петербург окружают системами ПВО.