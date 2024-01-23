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Новости > Неизвестный дрон атаковал нефтяной терминал под Брянском

Неизвестный дрон атаковал нефтяной терминал под Брянском

Агата Кловская
23.01.24 15:53
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Неизвестный дрон атаковал нефтяной терминал под Брянском

Нефтяной терминал в Брянской области был атакован БПЛА. В России решили не отходить от привычного сценария, заявив, что якобы атака была неудачной, а БПЛА только «оставил вмятину» в резервуаре. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Утром 22 января обломки беспилотного аппарата обнаружили на территории «Нефтяной компании „Русснефть-Брянск“ в поселке Жеча Стародубского района», — говорится в сообщении.

При этом российские пропагандисты уже успели заявить, что якобы пострадавших нет и даже «возгорания не произошло».

«БПЛА врезался в резервуар № 3, но лишь оставил вмятину», — добавляет Baza.

Напомним, после успешных налетов неизвестных дронов Санкт-Петербург окружают системами ПВО.

Тэги: Россия, беспилотник, атака, нефтебаза, Брянск

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