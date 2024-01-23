Боррель анонсировал скорый визит в Украину

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи глав министерств иностранных дел в понедельник, 22 января, в Брюсселе анонсировал визит в Киев в начале февраля. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Министры пришли к согласию в том, что сейчас не время ослаблять нашу поддержку Украины. Как раз наоборот, это время делать больше и делать быстрее: с финансовыми ресурсами, с военным оборудованием, подготовкой солдат и всем, в чем Украина нуждается для защиты», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Евросоюз продолжит работу над «намечаемой поддержкой» Киеву, также он анонсировал, что отправится в Украину «в первую-вторую неделю февраля».

«Надеюсь, мы придем к согласию в вопросе о пополнении Европейского фонда мира на 5 миллиардов евро, чтобы создать „Фонд поддержки Украины“», — добавил Боррель.

По его словам, в ЕС был подготовлен документ, на основе которого ведется обсуждение будущего фонда поддержки Украины оружием.

Он добавил, что участники встречи 22 января «пришли к согласию в том, что это хорошая основа для пересмотра работы Европейского фонда мира».

Напомним, Боррель назвал Россию стратегической угрозой для ЕС.