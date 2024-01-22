В северокорейском порту загружаются российские корабли, — The Guardian

Российские корабли загружаются в северокорейском порту, о чем свидетельствуют данные спутниковых снимков. Об этом говорится в отчете, опубликованном в The Guardian.

«Великобритания предоставила группе экспертов ООН спутниковые фотографии северокорейских грузоперевозок в Россию в рамках попытки инициировать официальное расследование соглашений по продаже оружия в нарушение международных санкций», — говорится в сообщении.

Северная Корея обвиняется в поставках баллистических ракет и сотен тысяч артиллерийских снарядов россиянам для войны в Украине после встречи Владимира Путина с Ким Чен Ыном в сентябре 2023 года.

В публикации высказывается предположение, что двусторонние отношения диктаторских стран расширяются, в частности, накануне Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел Северной Кореи Чхо Сон Хуэй во время ее визита в РФ. Сообщается, что во время встречи речь шла о «дальнейшем развитии отношений во всех областях, в том числе и чувствительных».

Отмечается также, что в обнародованном докладе британской разведки есть снимки, сделанные в период с сентября по декабрь, на которых три российских корабля — «Майя», «Ангара» и «Мария» — загружают контейнеры в северокорейском порту Наджин перед движением в российские порты.

Агентство не могло идентифицировать содержание контейнеров, но ранее США объявили, что на прошлой неделе баллистические ракеты из Северной Кореи были использованы Россией в Украине, и в ООН зачили, что это нарушение нескольких резолюций Совета Безопасности ООН.

Отчет вместе с другими доказательствами от США и других стран был предоставлен группе экспертов ООН по северокорейскому разоружению.

Сообщается, что в следующем месяце специалисты должны опубликовать свой первый окончательный отчет по данному вопросу на фоне уже имеющейся информации о передаче оружия КНДР в Россию.

Напомним, в ГУР назвали главного поставщика оружия России.