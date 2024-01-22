Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В северокорейском порту загружаются российские корабли, — The Guardian

В северокорейском порту загружаются российские корабли, — The Guardian

Александр Панько
22.01.24 15:44
145
В северокорейском порту загружаются российские корабли, — The Guardian

Российские корабли загружаются в северокорейском порту, о чем свидетельствуют данные спутниковых снимков. Об этом говорится в отчете, опубликованном в The Guardian.

«Великобритания предоставила группе экспертов ООН спутниковые фотографии северокорейских грузоперевозок в Россию в рамках попытки инициировать официальное расследование соглашений по продаже оружия в нарушение международных санкций», — говорится в сообщении.

Северная Корея обвиняется в поставках баллистических ракет и сотен тысяч артиллерийских снарядов россиянам для войны в Украине после встречи Владимира Путина с Ким Чен Ыном в сентябре 2023 года.

В публикации высказывается предположение, что двусторонние отношения диктаторских стран расширяются, в частности, накануне Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел Северной Кореи Чхо Сон Хуэй во время ее визита в РФ. Сообщается, что во время встречи речь шла о «дальнейшем развитии отношений во всех областях, в том числе и чувствительных».

Отмечается также, что в обнародованном докладе британской разведки есть снимки, сделанные в период с сентября по декабрь, на которых три российских корабля — «Майя», «Ангара» и «Мария» — загружают контейнеры в северокорейском порту Наджин перед движением в российские порты.

Агентство не могло идентифицировать содержание контейнеров, но ранее США объявили, что на прошлой неделе баллистические ракеты из Северной Кореи были использованы Россией в Украине, и в ООН зачили, что это нарушение нескольких резолюций Совета Безопасности ООН.

Отчет вместе с другими доказательствами от США и других стран был предоставлен группе экспертов ООН по северокорейскому разоружению.

Сообщается, что в следующем месяце специалисты должны опубликовать свой первый окончательный отчет по данному вопросу на фоне уже имеющейся информации о передаче оружия КНДР в Россию.

Напомним, в ГУР назвали главного поставщика оружия России.

Тэги: Россия, оружие, КНДР, корабли

Комментарии

Статьи

20.01.24 10:46

Хуситы VS США, ЕС и Великобритания: кто кого? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Дмитрии Торнер: человек Фирташа с 5 паспортами и 4 фамилиями
18.01.24 14:58

Дмитрии Торнер: человек Фирташа с 5 паспортами и 4 фамилиями

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Магнитные бури на февраль 2024
Магнитные бури на февраль 2024
Магнитные бури на февраль 2024
Магнитные бури на февраль 2024
Динозавры спали как курицы? Палеонтолог ответил на вопросы о древних гигантах
Динозавры спали как курицы? Палеонтолог ответил на вопросы о древних гигантах
Что будет с курсом доллара в 2024 году: прогноз эксперта
Что будет с курсом доллара в 2024 году: прогноз эксперта
Соня Морозюк: украинская художница резко передумала выходить замуж за сына коррупционера
Соня Морозюк: украинская художница резко передумала выходить замуж за сына коррупционера
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.01.24 19:37

Б/у Tesla бьют рекорды по продажам в Украине

22.01.24 19:34

Ученые запугивают человечество вирусами, которые скоро высвободятся из-под льдов

22.01.24 19:28

Настя Митина: украинская модель попала в скандал из-за откровенных фото с тризубом

22.01.24 19:20

Евгений Хаит: внезапно умер один из создаталей шоу «Голые и смешные»

22.01.24 16:51

Украина на 50 лет запретит российские грузовики, поезда, корабли и самолеты

22.01.24 16:24

Зеленский заявил о новом пакете военной помощи от Польши

22.01.24 15:55

Глава МИД Венгрии неоднозначно высказался о помощи Украине во время войны

22.01.24 15:47

Стало известно, почему после простуды наваливается усталость

22.01.24 15:44

Польша присоединилась к декларации G7 по гарантиям для Украины

22.01.24 16:51

Украина на 50 лет запретит российские грузовики, поезда, корабли и самолеты

22.01.24 16:24

Зеленский заявил о новом пакете военной помощи от Польши

22.01.24 15:44

Польша присоединилась к декларации G7 по гарантиям для Украины

22.01.24 13:43

Зеленский оценил потребности в мобилизации

22.01.24 11:33

В Одессе задержали сына скандального бизнесмена Игоря Гринкевича

20.01.24 10:18

Магнитные бури на февраль 2024

19.01.24 19:21

Электронные повестки в Украине все-таки будут?

19.01.24 15:15

РФ на лето может планировать большое наступление. В том числе на Киев и Харьков, — FT

19.01.24 14:35

Стало известно, когда заработает Е-кабинет военнообязанного

19.01.24 13:47

Россия стянула к северной границе Украины более 20 тысяч военных

16.01.24 13:46

В одном из регионов Украины зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа

16.01.24 14:20

Украинцам поведали, как обстоит ситуация с коронавирусом

17.01.24 12:37

Стало известно, какие гибридные автомобили популярны у украинцев

16.01.24 08:52

Назван лучший футболист 2023-го года по версии ФИФА

17.01.24 16:05

В Украине существенно снизился уровень официальной безработицы

16.01.24 16:57

В Украине обновили экзамен на получение водительских прав

16.01.24 09:25

В Киеве дотла сгорела маршрутка

17.01.24 09:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 372 820 солдат

17.01.24 10:33

Билл Гейтс дал очередной резонансный прогноз

18.01.24 15:28

Турок хотел увеличить себе пенис, но его ему укоротили

Фото и Видео
Настя Митина: украинская модель попала в скандал из-за откровенных фото с тризубом
Настя Митина: украинская модель попала в скандал из-за откровенных фото с тризубом
Настя Митина: украинская модель попала в скандал из-за откровенных фото с тризубом
Настя Митина: украинская модель попала в скандал из-за откровенных фото с тризубом
Зеленский заявил о новом пакете военной помощи от Польши
Зеленский заявил о новом пакете военной помощи от Польши
Зеленский рассказал о ближайших приоритетах Киева
Зеленский рассказал о ближайших приоритетах Киева
Майкл (2025): дата выхода и первый кадр из фильма о Майкле Джексоне
Майкл (2025): дата выхода и первый кадр из фильма о Майкле Джексоне
Почему в последнее время стали так популярны стримы с животными?
Почему в последнее время стали так популярны стримы с животными?
Магнитные бури на февраль 2024
Магнитные бури на февраль 2024
Ники Хейли: конкурент Трампа изменяла своему мужу
Ники Хейли: конкурент Трампа изменяла своему мужу
Леонардо да Винчи создал первый в мире «спутниковый снимок»
Леонардо да Винчи создал первый в мире «спутниковый снимок»
Мастер и Маргарита (2024): трейлер, дата выхода и первые отзывы о новой экранизации романа Булгакова
Мастер и Маргарита (2024): трейлер, дата выхода и первые отзывы о новой экранизации романа Булгакова
Как украинские военные на «передке» ходят в туалет?
Как украинские военные на «передке» ходят в туалет?
fraza.com
Новости блогосферы
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз
24.12.23 18:17

Запахло очень большими деньгами

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.