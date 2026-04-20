В ЕС хотят усилить экономическое давление на Израиль

В публикации сказано: «Франция и Швеция призывают Еврокомиссию ужесточить меры в отношении незаконных израильских поселений, предлагая ввести пошлины и усилить импортный контроль на товары, поступающие в ЕС с этих территорий».

Там добавляют, что эти страны считают необходимым срочно усилить давление на Израиль в связи с ускоренным расширением поселений и хотят, чтобы новые варианты решения проблемы были представлены министрам в ближайшие недели.

