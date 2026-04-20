ХАМАС готово передать власть в Секторе Газа

В ситуации с Палестиной намечается прогресс. Как информирует издание The New York Times со ссылкой на двух официальных лиц из политического руководства ХАМАС, это движение уже завершило все приготовления к полной передачи власти в Ссекторе Газа и готово провести разоружение.

Стоит напомнить, что о формировании палестинского комитета технократов по управлению Сектором Газа было объявлено 14 января, одновременно с объявлением о начале второй фазы плана США по мирному урегулированию.

Указывается, что сейчас единственное препятствие для реализации обещаний является отсутствие новой администрации непосредственно в самом Секторе Газа и, пока что, она действует из Каира.

Уверяется также, что ХАМАС не требует, чтобы оно было представлено в новой администрации, однако движение намерено и дальше участвовать в политической жизни Палестины и оказывать сопротивление Израилю до тех пор, пока не будет основано независимое палестинское государство.

Говорится, что в ожидании передачи власти все процессы новых назначений и повышений в должности были приостановлены.

Сообщается: «ХАМАС готово отказаться от тысяч автоматических винтовок и другого оружия, принадлежащего их полицейской службе и другим внутренним службам безопасности».

Впрочем, как резюмируется, на вопрос о том, будет ли ХАМАС забирать оружие у своего военного крыла, чиновники однозначного ответа не дали.

Ранее ХАМАС передал Израилю всех заложников и тела погибших.