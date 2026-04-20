Украинцев предупредили об опасной погоде в ближайшие ночи

Синоптики предупреждают украинцев об опасной погоде. Появилось сообщение Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что заморозки 0-3 градуса ожидаются в ночь на вторник, 21 апреля, в северных, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях в воздухе.

По этой причине там был объявлен II уровень опасности (оранжевый).

Увы, по словам экспертов небесной канцелярии, заморозки нанесут вред раннецветущим плодовым деревьям.

Добавляется, что в ночь ни среду, 22 апреля, в большинстве областей нашей страны в воздухе заморозки 0-3 градуса (II уровень опасности, оранжевый).

В Закарпатской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях на поверхности почвы заморозки 0-5 градуса (І уровень опасности, желтый).

