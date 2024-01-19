Стало известно, когда заработает Е-кабинет военнообязанного

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко сообщила, что электронный кабинет военнообязанного планируется запустить в начале второго квартала 2024 года. Будут ли мужчины получать там повестки — будет рассматриваться в рамках закона о мобилизации. Об этом она заявила в эфире телемарафона.

«Первый этап — введение функционала электронного кабинета призывника, военнообязанного. То есть это будет возможность актуализировать свои данные. Будет предоставлен период, чтобы военнообязанный эти данные актуализировал, предоставил последние достоверные данные. И дальше уже ТЦК будут использовать эти данные в своей ежедневной работе», — рассказала чиновница.

По ее словам, верификация в реестре «Обериг» уже проведена.

«Мы верифицировали данные и трансформировали бумажные данные в цифровые. Устранили дубли, неактуальную информацию, которая была в реестре. И сейчас улучшаем работу ТЦК, чтобы не было дополнительных лишних отправленных повесток, чтобы не было нецелевого сообщения военнообязанных прибыть в ТЦК», — отметила Черногоренко.

Напомним, депутаты приняли законопроект по Е-реестру военнообязанных.