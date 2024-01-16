В Нью-Йорке ограничили права мигрантов

Власти Нью-Йорка взялись за мигрантов. Им серьезно ограничили права.

Так, уже со вторника, 16 января, в четырех центрах временного пребывания мигрантов ввели комендантский час с 23-00 до 6-00.

Сделано это было для того, чтобы предотвратить жалобы местных жителей на попрошайничество со стороны приехавших.

Данная проблема усугубилась после того, как власти Техаса начали отправлять нелегальных мигрантов в Нью-Йорк.

При этом мэр Нью-Йорка Эрик Адамс считает, что засилье мигрантов может привести к уничтожению города.

Стоит уточнить, что введение комендантского часа коснется лишь четырех центров временного пребывания, где мигранты должны будут отмечаться каждый день и подтверждать свое нахождение в ночлежках в указанный период.

В то же время, как стало известно, исключения будут возможны только при работе или учебе приезжего, а также при посещении медицинских учреждений и органов легализации.

Добавим, что власти мегаполиса хотят предъявить иск 17 автобусным перевозчикам на 708 миллионов долларов за расходы, связанные с содержанием тысяч привезенных из Техаса мигрантов.

Ранее мы писали, что нелегальные мигранты вовсю атакую США.