На выборах в Тайване побеждает антикитайский кандидат

На президентских выборах в Тайване после обработки 95% голосов лидирует Уильям Лай Циндэ, председатель правящей Демократической прогрессивной партии. Он набирает более 40% голосов.

Представитель главной оппозиционной силы - Хоу Юи из Гоминьдана получает более 33% и уже признал свое поражение.

Правящая партия выступает за максимальное дистанцирование (вплоть до объявления независимости) Тайваня от Китая. В тоже время Гоминьдан является сторонником сближения с КНР.

То есть, по итогу напряжённость в отношениях между материковым Китаем и Тайванем после выборов сохранится.