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Новости > Еврокомиссия готова пойти на уступки Венгрии ради помощи Украине в 50 млрд евро

Еврокомиссия готова пойти на уступки Венгрии ради помощи Украине в 50 млрд евро

Агата Кловская
12.01.24 13:45
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Еврокомиссия готова пойти на уступки Венгрии ради помощи Украине в 50 млрд евро

Европейская комиссия готова уступить некоторым требованиям Венгрии, чтобы добиться выделения Украине 50 млрд евро. Об этом сообщает The Financial Times.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что Брюссель пытается найти решение проблемы венгерской блокады с тех пор, как премьер-министр Виктор Орбан наложил вето на пакет мер ЕС в декабре. Проблема становится еще более актуальной, если учесть, что тупиковая ситуация в Конгрессе США означает неопределенность в поддержке Киева со стороны Вашингтона, в то время как Россия усиливает авиаудары по украинским городам.

Три чиновника, осведомленных в этом вопросе, заявили, что в качестве способа убедить Орбана отказаться от своего вето, Еврокомиссия готова предоставить венгерскому премьеру возможность в 2025 году остановить сделку по финансированию на середине пути.

Согласно потенциальной уступке, ЕС включит пересмотр четырехлетнего пакета поддержки в следующем году, когда будет оцениваться, нуждается ли Украина в деньгах и выполнила ли она требования для получения помощи ЕС. Это даст Орбану возможность наложить вето на его продолжение.

Еврокомиссия также готова проводить ежегодный аудит помощи и ввести пункт об «экстренном торможении», согласно которому любая страна сможет вынести серьезные опасения по поводу выплат Украине на обсуждение саммита лидеров ЕС. Однако это не даст Венгрии дополнительной возможности наложить вето на финансирование.

Отвечая на вопрос, будет ли этого достаточно, чтобы Орбан отказался от своего вето, высокопоставленный венгерский чиновник сказал: «Пока неясно, но, скорее всего, да».

Напомним, СМИ узнали об условии Венгрии о выделении Украине 50 млрд евро.

Тэги: Украина, общество, помощь, Еврокомиссия, Венгрия

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