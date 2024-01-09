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Новости > Вторжение Китая на Тайвань обойдется мировой экономике в 10 трлн долларов, — Bloomberg

Вторжение Китая на Тайвань обойдется мировой экономике в 10 трлн долларов, — Bloomberg

Александр Панько
09.01.24 12:19
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Вторжение Китая на Тайвань обойдется мировой экономике в 10 трлн долларов, — Bloomberg

Военное вторжение Китая на Тайвань обойдется в мировой экономике в 10 триллионов долларов, Это соответствует примерно 10% мирового ВВП, что затмевает удар от войны России против Украины, пандемии COVID и мирового финансового кризиса. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается в публикации, растущий экономический и военный вес Китая, растущее чувство национальной идентичности Тайваня и непростые отношения между Пекином и Вашингтоном означают, что условия для кризиса существуют. Учитывая, что в бюллетенях для голосования стоят отношения между двумя сторонами пролива, выборы на Тайване 13 января станут потенциальной горячей точкой.

При этом мало кто верит в высокую вероятность неизбежного китайского вторжения. Народно-освободительная армия не концентрирует войска на побережье. Сообщения о коррупции в китайской армии ставят под сомнение способность президента Си Цзиньпина провести успешную кампанию. Официальные лица США говорят, что напряженность несколько ослабла на ноябрьском саммите между президентом Джо Байденом и Си Цзиньпином, который пообещал принять меры по привлечению иностранных инвесторов.

Тем не менее, начало войны России против Украины и в Секторе Газа является напоминанием о том, как затянувшаяся напряженность может перерасти в конфликт. Все, от инвесторов с Уолл-стрит до военных планировщиков и ряда предприятий, которые полагаются на тайваньские полупроводники, уже пытаются застраховаться от риска.

Эксперты по национальной безопасности в Пентагоне, аналитические центры в США и Японии, а также глобальные консалтинговые фирмы обдумывают сценарии: от китайского морского «карантина» на Тайване до захвата отдаленных островов Тайваня и полномасштабного китайского вторжения.

Джуд Бланшетт, эксперт по Китаю в Центре стратегических и международных исследований, говорит, что интерес к тайваньскому кризису со стороны транснациональных компаний, которые он консультирует, взлетел после вторжения России в Украину в 2022 году. По его словам, эта тема поднимается в 95% разговоров.

Вторжение России в Украину и нехватка полупроводников, когда мир вновь открылся после карантина COVID, дают небольшое представление о том, что поставлено на карту для мировой экономики. Последствия войны в Тайваньском проливе будут намного значительнее.

Тайвань производит большую часть передовых в мире логических полупроводников, а также множество чипов. Во всем мире 5,6% общей добавленной стоимости приходится на сектора, использующие чипы в качестве прямых ресурсов — почти 6 триллионов долларов. Общая рыночная капитализация 20 крупнейших клиентов гиганта производства микросхем Тайваньской полупроводниковой компании составляет около 7,4 триллиона долларов. Тайваньский пролив — один из самых оживленных морских путей в мире.

Bloomberg Economics смоделировал два сценария: китайское вторжение, втягивающее США в локальный конфликт, и блокада, отрезающая Тайвань от торговли с остальным миром. Для оценки воздействия на ВВП используется набор моделей с учетом удара по поставкам полупроводников, перебоев в судоходстве в регионе, торговых санкций и тарифов, а также воздействия на финансовые рынки.

Для главных действующих лиц, других крупных экономик и мира в целом наибольший удар нанесет отсутствие полупроводников. Заводские линии по производству ноутбуков, планшетов и смартфонов, где высококачественные тайваньские чипы являются незаменимым «золотым винтом», остановятся. Автомобилестроение и другие отрасли, использующие чипы более низкого класса, также понесут значительный удар.

Барьеры в торговле и значительный шок от риска на финансовых рынках увеличивают издержки.

В случае войны:

— Экономика Тайваня будет уничтожена. Основываясь на сопоставимых недавних конфликтах, Bloomberg Economics оценивает удар по ВВП в 40%. Население и промышленная база, сосредоточенные на побережье, увеличат человеческие и экономические потери.

— Из-за разрыва отношений с основными торговыми партнерами и отсутствия доступа к передовым полупроводникам ВВП Китая упадет на 16,7%.

— В США, находящихся дальше от центра событий, но по-прежнему на кону многое (например, из-за зависимости Apple от азиатской цепочки поставок электроники), ВВП снизится на 6,7%.

— В целом по миру ВВП снизится на 10,2%, при этом больше всего пострадают Южная Корея, Япония и другие страны Восточной Азии.

Ключевое предположение в этом сценарии заключается в том, что США удастся заручиться поддержкой союзников для введения согласованных и жестких экономических санкций против Китая.

Официальные лица США заявляют, что реакция Китая на визит тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй в августе 2022 года помогла убедить другие страны Большой семерки в том, что риск конфликта реален. Пекин воспринял это как изменение статус-кво, из-за которого Си Цзиньпин стал выглядеть слабым, особенно после того, как местные комментаторы предположили, что Китай сможет помешать ей высадиться в Тайбэе.

Последствия визита Пелоси, в ходе которого Китай провел крупномасштабные военно-морские учения, которые рассматривались как отработка блокады, помогли укрепить дипломатическую реакцию для согласованных действий, заявили американские чиновники.

«Риторика Китая и реакция Народно-освободительной армии на визит Пелоси вызвали волну тихого корпоративного планирования действий на случай непредвиденных обстоятельств и сценариев», — сказал Рик Уотерс, управляющий директор практики по Китаю в Eurasia Group и бывший высокопоставленный чиновник по вопросам политики Китая в Госдепартаменте.

Bloomberg Economics также смоделировал, что будет означать годовая блокада Тайваня со стороны материкового Китая для мировой экономики:

— Для Тайваня, небольшой открытой экономики, которая процветает благодаря торговле, ВВП в первый год снизится на 12,2%.

— Для Китая, США и мира в целом ВВП в первый год снизится на 8,9%, 3,3% и 5% соответственно.

Причина меньшего воздействия по сравнению с военным сценарием заключается в том, что, хотя мировая экономика по-прежнему теряет доступ ко всем преимуществам Тайваня, другие потрясения, включая тарифы между США и их союзниками и Китаем, нарушение азиатского судоходства и последствия финансового рынка — снижают масштаб.

Напомним, Си дал понять Байдену, что намерен воссоединить Тайвань с Китаем.

Тэги: Китай, экономика, война, Тайвань

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