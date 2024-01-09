В России сошли с рельсов полтора десятка вагонов

На Забайкальской железной дороге России вечером в понедельник, 8 января, произошло схождение 14 вагонов грузового поезда. В результате этого пострадали соседние пути, движение на транспортном участке остановлено, сообщили в пресс-службе Российской железной дороги.

Отмечается, что авария случилась на перегоне Алеур-Бушулей. Пострадавших нет, а причины аварии устанавливаются.

Из-за схождения вагонов также остановлены пассажирские поезда Москва — Владивосток и Чита — Благовещенск.

Напомним, В России прогремел взрыв на железной дороге рядом с нефтебазой.