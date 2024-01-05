Стали известны последствия вчерашней атаки ВСУ на Крым

В результате атаки ВСУ на военные объекты россиян в Севастополе 4 января был поражен не только командный пункт, но и нанесены серьезные повреждения системе защиты оккупантов. Об этом в эфире «Суспільне. Спротив» сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Не только один командный пункт поражен, действительно мощная боевая работа состоялась за прошедшие сутки, в том числе и нанесено серьезное повреждение системе защиты на крымском полуострове», — сказала она.

Гуменюк отметила, что это уже не первое поражение, заставляющее россиян серьезно переформатировать систему своей защиты в Крыму.

«Сейчас у них снова наблюдается та же истерия с перемещением, пытаются маневрировать и размещать как сами системы защиты, так и объекты, которые они защищают в других местах», — сказала спикер.

Также, по ее словам, недавно российские военные передислоцировали пусковые площадки для «шахедов» — с мыса Чауда в район Балаклавы. Это произошло после мощных предыдущих атак ВСУ.

Напомним, что россияне признали гибель 23 военных в результате точного удара ВСУ по Крыму.