Столичных водителей предупредили о надвигающейся опасности

Главное: Киев в ближайший час накроет туман. Водителей предупредили об опасности на дорогах.

Детали: В ближайший час Киев накроет туман. Он продержится до конца суток. Столичные водители призывают быть максимально осторожными на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«В ближайший час содержанием до конца суток 4 января в Киеве туман, видимость 200-500 метров», — говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют при управлении транспортным средством в тумане следовать следующим советам:

— снизить скорость движения;

— при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

— соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

— при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

— избегать резких маневров на дороге.

Также столичные власти призвали пешеходов быть внимательными, одевать световозвращающие элементы, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

Добавим, на завтра, 5 января, синоптики прогнозируют на дорогах Киева местами гололед.

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