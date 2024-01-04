Столичных водителей предупредили о надвигающейся опасности

Главное: Киев в ближайший час накроет туман. Водителей предупредили об опасности на дорогах.
Детали: В ближайший час Киев накроет туман. Он продержится до конца суток. Столичные водители призывают быть максимально осторожными на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
«В ближайший час содержанием до конца суток 4 января в Киеве туман, видимость 200-500 метров», — говорится в сообщении.
Водителям рекомендуют при управлении транспортным средством в тумане следовать следующим советам:
— снизить скорость движения;
— при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
— соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
— при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
— избегать резких маневров на дороге.
Также столичные власти призвали пешеходов быть внимательными, одевать световозвращающие элементы, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.
Добавим, на завтра, 5 января, синоптики прогнозируют на дорогах Киева местами гололед.
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