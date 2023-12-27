После атаки на корабль «Новочеркасск» в Крыму куда-то делись 33 российских моряка

Главное: В Крыму после удара по кораблю РФ пропали 33 российских моряка. В момент атаки в ночь на 26 декабря на корабле находились 77 моряков. Кроме пропавших без вести, 19 моряков получили ранения.

Детали: После удара ВСУ по десантному кораблю «Новочеркасск» в порту временно оккупированной Феодосии 33 российских моряка считаются пропавшими без вести. Об этом пишут росСМИ.

Отмечается, что в момент атаки в ночь на 26 декабря на корабле находились 77 моряков. Кроме пропавших без вести, 19 моряков получили ранения.

Псевдоглава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал об одном погибшем и четырех раненых мирных жителях в результате атаки в порту.

В тему: В Крыму взорван российский корабль, перевозивший иранские «мопеды».