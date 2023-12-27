Залужный заговорил об изменении технологий ведения войны в 2024 году

Главное: Валерий Залужный отметил, что враг не отстает от ВСУ. Противостояние происходит с использованием различных технологий.

Детали: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что следующий год в ведении войны будет отличаться от 2023-го, в том числе и из-за смены технологий. Об этом говорилось на брифинге 26 декабря.

«2024 год не просто будет отличаться, а должен отличиться от 2023 года. Мы нашли 90% решений тех вопросов, которые обязательно нужно решить, чтобы в следующем году действовать более эффективно и, главное, сохранить больше людей. Мы над этим работаем. С нами согласились наши партнеры и также заинтересовались этим вопросом. И могу заверить, что следующий год будет отличаться от 2023 года», — отметил Залужный.

По его словам, в 21 веке развитие науки и технологий, вооружения и военной техники ведет к изменению тактики их применения.

Залужный отметил, что враг не отстает от ВСУ, противостояние происходит с использованием различных технологий.

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