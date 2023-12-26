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Новости > Залужный сделал несколько громких заявлений по поводу мобилизации

Залужный сделал несколько громких заявлений по поводу мобилизации

Александр Панько
26.12.23 15:11
199
Залужный сделал несколько громких заявлений по поводу мобилизации

Главное: Валерий Залужный прокомментировал мобилизацию. Главнокомандующий ВСУ сделал ряд громких заявлений.

Детали: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сделал несколько громких заявлений по поводу мобилизации в Украине. Произошло это во время национального телемарафона.

Было сказано: «Первое с чего я хотел бы начать, это о формулировке самого вопроса. Никаких там представлений, каких-либо законопроектов ВСУ или Генштаб не делали на Кабинет министров и не могут делать».

Подчеркивается, что они лишены такой инициативы.

Отмечается: «Вместе с тем ВСУ работали непосредственно с субъектом законодательной инициативы министерства обороны, формирующим государственную политику в области обороны».

Он добавил: «Соответственно и в составе рабочих групп работали и наши специалисты, которые в этой работе следили, прежде всего, за тем, чтобы не нарушались механизмы, которые применяются в военном управлении непосредственно боевыми действиями. Чтобы на законодательном уровне не были приняты те или иные моменты, которые могли бы помешать деятельности военного командования».

Валерий Залужный сообщил: «Что касается непосредственно этой цифры (500 тысяч человек), мы эту цифру сформировали. Мы эту цифру формировали соответственно и на следующий год. Она, конечно, учитывает покрытие текущего некомплекта возникшего формирования новых воинских частей, а также прогнозирование наших военных потерь, которые мы можем понести в течение следующего года».

Добавляется: «Озвучивать эту цифру и какая цифра касается того или иного раздела этих показателей, я не могу, так как это является военной тайной. Военное командование не делало ни одного запроса, не делало на какие-то цифры и так далее».

Резюмируется: «Соответственно формирует свои запросы на боеприпасы, на оружие и соответственно на человеческий ресурс. Это делается на постоянной основе. И каким-то там отдельным форматам, отдельным каким-то мероприятиям на непосредственно Кабинет министров или Верховную Раду мы такого не осуществляем».

В тему: Новый законопроект о мобилизации.

Тэги: общество, война, мобилизация, новости Украины, Валерий Залужный

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