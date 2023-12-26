Россиянку отправили в психушку за то, что назвала Путина шизофреником

Главное: Россиянка Виктория Петрова назвала Путина «шизофреником». Её оперативно засунули в психушку, осудив по статье о «военных фейках».

Детали: В Росси случился прецедент: впервые по статье «о военных фейках» человека отправили в психушку на неопределенный срок в Питере.

Жертвой российского режима стала Виктория Петрова — она назвала лидера РФ Владимира Путина «шизофреником». Об этом пишет российский телеграм-канал «Ротонда».

«Калининский районный суд вместо реального срока отправил петербурженку Викторию Петрову лечиться в психиатрической больнице. Петрову обвиняли в военных фейках за публикации в соцсетях о боевых действиях в Украине, вину она не признала», — говорится в сообщении.

Сроки пребывания в психиатрическом стационаре для Виктории не конкретизировали. Она пробудет там минимум пол года, но затем сроки ее «лечения» могут продлить.

До вердикта суда Петрова находилась в СИЗО. Там девушка прошла психиатрическую экспертизу, в рамках которой установили, что она действует «не осознано». Во время слушания ответственный за ее дело прокурор уточнил, что у Петровой «нарушены критико-прогностические способности».

В свою очередь адвокат Виктории заявила росСМИ, что ее подзащитная «не голос поколения», а совершенно обычная девушка, даже не активистка.

«Не активистка, не журналистка, не голос поколения», — уточнила Анастасия Пилипенко корреспонденту «Бумаги».

По ее словам, Викторию подвергают унижениям и издевательствам в больнице.

Викторию Петрова находится под стражей с мая 2022 года. Против нее возбудили уголовное дело по статье о «военных фейках» в связи с ее публикациями в соцсети ВКонтакте. В одной из них девушка процитировала украинского врача, утверждающего, что Путин болен на шизофрению.

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