Военное командование внесло запрос на мобилизацию полумиллиона человек, — Арахамия

Главное: По словам Давида Арахамии, военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч человек. Правительство занимается разработкой правил мобилизации, отметил глава фракции «Слуга народа».

Детали: В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия — уже внесен запрос на мобилизацию 500 тысяч военных.

Кабмин занимается разработкой правил мобилизации, поделился глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде в своем канале в Telegram. «Военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных. Правительство разрабатывает правила», — отметил политик. Арахамия добавил, что сегодня, 25 декабря Кабмин «должен был бы внести законопроект о мобилизации, над которым он работает по просьбе военных».

«Президент (Владимир Зеленский) четко подчеркнул, что требует комплексного подхода к прохождению службы в Вооруженных силах. Просто набрать новых людей и не решить проблемы тех, кто служит сейчас, — не выход. Парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на комитете. Военные нуждаются в решении своих проблем...», — подчеркнул глава фракции.

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