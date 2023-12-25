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Новости > В России на Буданова повесили сразу 104 «теракта». И заочно «арестовали»

В России на Буданова повесили сразу 104 «теракта». И заочно «арестовали»

Александр Панько
25.12.23 12:24
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В России на Буданова повесили сразу 104 «теракта». И заочно «арестовали»

Главное: В России снова «арестовали» Буданова. На этот раз его обвиняют в совершении 104 «терактов».

Детали: В России снова заочно «арестовали» руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

В частности, россияне обвиняют Буданова по двум эпизодам: «теракт группой лиц со значительными убытками» и еще один «теракт группой лиц». Решение вынес Басманный суд Москвы.

Речь идет о статьях, которые в октябре перечислил Следственный комитет РФ, обвиняя Буданова в «причастности к атакам беспилотников». Всего его обвиняют в совершении 104 «терактов».

В тему: В России Кирилла Буданова объявили в розыск.

Тэги: теракт, арест, Россия, Кирилл Буданов

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