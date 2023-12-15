Известный голландский путешественник составил список стран для начинающих туристов

Главное: Известный голландский путешественник Том Гронд рассказал, в какие страны стоит ехать начинающим туристам. Среди них – Таиланд и Сингапур.

Детали: Известный голландский путешественник Том Гронд, который в свои 39 лет уже посетил 159 стран, рассказал, куда стоит ехать начинающим туристам. Его слова цитирует издание Daily Mail.

Мужчина уволился с государственной службы одиннадцать лет назад, после чего путешествует и ведет свой блог.

Делясь опытом, он назвал среди недорогих и наиболее доступных мест для начинающих любителей путешествий Таиланд, Сингапур, Малайзию и Индонезию.

Голландец сказал: «Путешествие по Юго-Восточной Азии – дело несложное. Вам не обязательно быть опытным и иметь много денег».

Отмечается: «Там безопасно, местные жители привыкли к большому числу гостей. Еще отличная погода, значит не придется везти с собой много одежды».

Путешественник, называя своими любимыми Непал и Пакистан, где красивые пейзажи и гостеприимные жители, дружелюбно настроенные к незнакомцам, советует избегать поездок в дорогие страны.

Было сказано: «Роскошные курорты мало кому по карману, там сложно получить максимум удовольствий».

Так, мужчин побывал в Австралии и на Гавайях, однако понял, что ему не хватит средств, чтобы пожить в этих местах и изучить имеющиеся достопримечательности.

Резюмируется, что страны Ближнего Востока мало подходят для начинающих туристов – там много правил, которые нужно соблюдать гостям.

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