Папа Римский задумался о своей смерти

Главное: Папа Римский Франциск уже задумывается о смерти. Рассказал о будущих похоронах.

Детали: Папа Римский Франциск, которому 17 декабря исполнится 87 лет, признался, что задумывается о собственной смерти. Он рассказал о будущих похоронах.

Глава католиков сказал: «Место уже подготовлено, хочу быть погребенным в Санта-Мария-Маджоре. Да, потому что я очень предан этому месту, очень. Я всегда ходил туда. Всегда по воскресеньям утром задерживался там на какое-то время. Есть очень сильная связь».

Кроме этого, рассуждая о своей смерти и предстоящей похоронной церемонии, он пошутил: «Есть и такая вероятность, и нужно подготовиться. Я уже встречался с организаторами церемоний папских похорон».

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