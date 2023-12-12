В Крыму наблюдается дефицит горючего

Главное: В Крыму возник дефицит горючего. Горючее в первую очередь выделяют на нужды ВС РФ, поэтому гражданское население испытывает дефицит уже сейчас.

Детали: Во временно оккупированном Крыму наблюдается дефицит горючего. Запасов хватит максимум до двух недель. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

«На временно оккупированном полуострове Крым возник значительный дефицит горючего из-за больших затрат и ограниченной логистики через мост. Запасов горючего хватает на 9-15 дней, что вынуждает местную оккупационную администрацию бить тревогу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что горючее в первую очередь выделяют на нужды ВС РФ, поэтому гражданское население испытывает дефицит уже сейчас.

ЦНС призывает сообщать о местонахождении топливных складов россиян, чтобы Силы обороны могли ускорить коллапс ВС РФ в регионе.

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