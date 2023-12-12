Польша потребует от всего свободного мира мобилизовать усилия для помощи Украине, — Туск

Главное: Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что новое правительство потребует от мира мобилизоваться для помощи Украине. Он добавил, что не может слушать некоторых европейских и западных политиков, говорящих об усталости от войны в Украине.

Детали: Глава Совета министров Польши Дональд Туск заявил, что Польша и новое польское правительство потребует от всего свободного мира мобилизовать усилия для помощи Украине в войне с Россией. Об этом он сказал во время выступления в Сейме с программой действий нового правительства Польши, передает «Укринформ».

«Мы должны громко и решительно говорить одним голосом об Украине. Слушайте, это дело, которое должно нас объединить. Мы сегодня видим президента Зеленского, пытающегося снова убедить мир, о чем ведется игра: что нападение России на Украину является нападением на нас всех. Мы будем — и я рассчитываю на сотрудничество всех политических сил — громко и решительно требовать полной мобилизации свободного мира для помощи Украине в этой войне», — подчеркнул Туск.

Он заявил, что для таких действий польского правительства «нет никакой альтернативы».

Туск добавил, что не может слушать некоторых европейских и западных политиков, говорящих об усталости от войны в Украине.

«Они устали и они говорят это в лицо президенту Украины, что они уже не имеют силы, что они истощены. Хочу сказать, что задачей Польши, нового правительства, а также нас всех громко и решительно требовать от всего западного сообщества полной решимости относительно помощи Украине в этой войне», — заявил глава правительства Польши.

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