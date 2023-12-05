«Партия Залужного» побеждает на выборах в ВРУ, - опрос

Главное: Гипотетическая «Партия Залужного» стала бы лидером и набрала 36%, если бы парламентские выборы состоялись завтра.

Детали: Если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, первое место на них заняла бы гипотетическая «Партия Залужного». Такие результаты соцопроса опубликовала группа «Рейтинг».

Согласно этим опросам, «Партия Залужного» набрала бы 36% среди тех, кто пошел бы голосовать и определился с выборам.

Второе место в опросе занимает гипотетический «Блок Зеленского» — 26,7%, третье — «Партия Притулы» — 7,6%.

Также 5%-й барьер преодолевают гипотетическая «Партия «Азов» (5,8%), «Слуга народа» (5,5%), «Евросолидарность» Порошенко — 5,4%.

Остальные набирают менее 3%.

Отметим, если просуммировать голоса «Слуги народа» и партии Зеленского, то получится 32,2%. Что все равно меньше, чем у партии Залужного.