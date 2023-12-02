Залужному доверяют больше украинцев, чем Зеленскому, - опрос

Главное: Уровень доверия украинцев к Валерию Залужному - 82%, а к Владимиру Зеленскому — 72%. Если бы они вышли во второй тур президентских выборов, то голоса разделись бы практически поровну.

Детали: Рейтинг доверия украинцев к главкому Валерию Залужному превысил показатели президента Владимира Зеленского. Об этом говорят данные опроса группы «Рейтинг».

Залужному «целиком доверяют» 63% опрошенных (Зеленскому 39%), «скорее доверяют» 19% (у президента здесь 33%).

То есть в целом доверие к главкому держится на уровне 82%, а к главе государства — 72%.

Судя по данным «Рейтинга», доверие к Зеленскому начало существенно снижаться с июля 2023 года.

На гипотетических выборах, в которых бы участвовал и Зеленский, и Залужный, никто из них не одержал бы победы в первом туре (у Зеленского — 47,4%, у Залужного — 30,7% среди тех, кто определился с кандидатурой).

Во втором туре голоса разделись бы практически поровну — Зеленский взял бы 42%, а Залужный 40%.

Отметим, что Залужный еще никак не озвучивал своих президентских амбиций. Обычно после выдвижения на выборы у кандидата рейтинг значительно вырастает. Так было, например, с рейтингом Зеленского после того как он в новогоднюю ночь 31 декабря 2018 года объявил о своем выдвижении в президенты.