Последствия непогоды в Украине: без электричества сидят сотни населенных пунктов

Главное: Украина испытывает на себе последствия непогоды. Без электричества остаются сотни населенных пунктов.

Детали: На утро среды, 29 ноября, в Украине без электричества сидят 368 населенных пунктов в девяти областях. Об этом поведали в ГСЧС.

Сообщается, что с начала суток спасатели тринадцать раз буксировали транспорт в пяти областях (Одесская, Николаевская, Кировоградская, Житомирская и Черниговская).

С начала непогоды, которая пришла в нашу страну 26 ноября, было отбуксировано 1867 транспортных средств, убрано 178 деревьев, оказана помощь более четырем тысячам лицам, из них 226 детям.

Впрочем, как говорят в «Укравтодоре», проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

Однако, в то же время, остается запрет движения для всех категорий транспорта на двух автодорогах Николаевской области: Т-15-06 Николаев-Доманевка-Березки; Т-15-10 Арбузинка-Новая Одесса.

Резюмируется, что круглосуточно продолжаются работы по очистке участков автодорог М-16 в Одесской области, автодорог М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 в Николаевской области и М-13 в Кировоградской области.

В тему: В «Укрэнерго» назвали области с самой сложной ситуацией с энергоснабжением.