Китай открестился от идеи совместного с РФ строительства подводного тоннеля в Крым

Главное: В Пекине официально не подтверждают информацию СМИ о создании консорциума с Россией для строительства подводного тоннеля в Крым.

Детали: В Пекине считают безосновательным сообщение СМИ о якобы планах России построить подводный тоннель в Крым с участием китайских компаний. Об этом сказал спикер МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на вопрос Укринформа на пресс-конференции в понедельник, 27 ноября.

«Это сообщение лишено оснований, я не буду комментировать его», — заявил Ван Вэньбинь.

В тему: Россия совместно с Китаем хочет построить подводный тоннель, соединяющий ее с Крымом.