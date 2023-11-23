«Диплом купить цена»: не вбивайте это в поиск, корочки работодателям больше не интересны

Главное: Дипломы уже не так важны для работодателей, как раньше. Вместо этого они все больше ценят квалификацию и навыки соискателей.

Детали: Исследование, проведенное в США, показало, что всего лишь 10% работодателей считают высшее образование важным критерием.

Для 41,5% опрошенных компаний наличие диплома не играет определяющей роли, а 40% заявили, что диплом снижает шансы кандидата на трудоустройство.

Компании считают, что диплом не гарантирует наличие у сотрудника необходимых навыков. Он, скорее, отражает теоретическую базу, чем практическую применимость в работе.