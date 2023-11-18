В израильской «Пещере ужаса» нашли 1900-летние фрагменты Библии

Главное: В Израиле нашли новые фрагменты Библии. Они хранились в «Пещере ужаса» в Иудейской пустыне. Возраст фрагментов — около 1900 лет.

Детали: Впервые за последние 60 лет в Израиле в ходе археологических исследований были найдены новые фрагменты Библии. Десятки фрагментов имеют возраст около 1900 лет и написаны на греческом языке.

Фрагменты Библи были найдены в так называемой «Пещере ужаса» в Иудейской пустыне, недалеко от Эйн-Геди на берегу Мертвого моря.

Пещера ужаса давно известна археологам. Своим названием этот археологический объект обязан раскопкам 1960 г., когда здесь было найдено 40 скелетов мужчин, женщин и детей. Они спрятались в пещере примерно между 132 и 136 гг. по Р. Х. во время восстания Бар-Кохбы. Речь идет о восстании евреев против римской власти во время правления императора Адриана, которое было подавлено римским легионом с особой жестокостью.

Во время восстания Бар-Кохбы в пещере также были спрятаны фрагменты Библии, содержащие части Ветхого Завета.

В частности, это фрагменты из книги 12 «малых пророков», таких как Захария и Наум. «Не делай зла другому и не искушайся лжесвидетельствовать, ибо это Мне противно — говорит Господь», — можно прочитать, например, на пергаменте одного из фрагментов (Зах. 8:16-17). В остальном в полностью греческом тексте слово «Господь» написано на иврите.

Некоторые СМИ называют находку новыми фрагментами свитков Мертвого моря. Под этим названием подразумевается всемирно известное собрание тысяч фрагментов, составляющих около 900 еврейских и древнееврейских религиозных текстов, найденных в 1940-1950-х годах. Тексты были найдены в 11 пещерах в окрестностях Кумрана на Западном берегу реки Иордан.

Однако Пещера ужаса не находится рядом с этими пещерами, и поэтому Israel Antiquities Authority (IAA), организация, ответственная за обнаружение новых текстов, говорит только о «новых фрагментах Библии». Тем не менее, Ави Коэн, генеральный директор Министерства культуры Израиля, называет новую находку «экстраординарной» и важной «не только для нашего собственного культурного наследия, но и для всего мира».