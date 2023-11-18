В канализации гладиаторского Колизея нашли кости и остатки еды

Главное: Археологи обнаружили еду и останки животных (медведей и больших кошек) в канализации Колизея.
Налог на криптовалюту в Украине: в ВРУ зарегистрировали законопроект 10225-1
Из Украины от призыва сбежали почти 20 тысяч мужчин
Минэнерго опровергло информацию о подорожании электричества
Названа дата 17-го заседания в формате Рамштайн
Украинцы уже тренируются на F-16 в США, — Пентагон
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 316 760 солдат
Украинские морпехи подтвердили успехи на левом берегу Днепра на Херсонщине
Официально объявлена новая дата чемпионского боя между Усиком и Фьюри
Гепатит А добрался еще до одной области
Украина наладила серийное производство аналогов иранских «мопедов»