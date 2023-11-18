В канализации гладиаторского Колизея нашли кости и остатки еды

Главное: Археологи обнаружили еду и останки животных (медведей и больших кошек) в канализации Колизея.

Детали: Сотрудники британской газеты Daily Mail сообщили о том, что недавно археологам удалось обнаружить еду и останки животных в канализации Колизея. Исследования стартовали еще в 2021 году.

Археологи заявили о том, что зрители, которые приходили на Колизей, могли наслаждаться закусками во время наблюдения за «зрелищами». В частности, они ели виноград, инжир, вишню, ежевику, грецкие орехи и многое другое.

Кроме того, исследователи нашли кости медведей и больших кошек. Эти кости, вероятно, остались от животных, которых заставляли сражаться друг с другом и с гладиаторами. Кроме того, были найдены более мелкие кости, которые принадлежали собакам.

Открытия были сделаны во время исследования канализации, возраст которой составляет около 2000 лет.

По словам ученых, такие находки позволяют получить представления о привычках тех, кто приходил сюда «в течение долгих дней».

Справка: Колизей был самым большим амфитеатром Римской империи, им перестали пользоваться около 523 года нашей эры. Известно, что здесь проводились гладиаторские бои, а также другие «зрелища» перед зрителями, число которых насчитывало десятки тысяч.