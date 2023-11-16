Си Цзиньпин пообещал Байдену не нападать на Тайвань в ближайшие годы, — СМИ

Главное: Си Цзиньпин заверил Байдена, что не вторгнется на Тайвань в ближайшие годы. При этом он подчеркнул, что судьба острова является самой большой угрозой американо-китайским отношениям.

Детали: Китайский лидер Си Цзиньпин заверил президента США Джо Байдена, что Китай в ближайшие годы не нападет на Тайвань. Об этом сообщает The Independent.

Как отмечает издание со ссылкой на чиновника США, Си Цзиньпинь заявил во время переговоров с Байденом, что у Китая в ближайшие годы нет военных планов по Тайваню.

По словам американского собеседника, Си Цзиньпин сказал, что надеется на «мирное воссоединение» Китая с Тайванем. При этом китайский лидер уточнил условия, при которых может быть использована сила. Он подчеркнул, что судьба острова является самой большой угрозой американо-китайским отношениям.

Байден в свою очередь отметил, что США поддерживают мир и стабильность в регионе. По его мнению, этого можно добиться сохранением статус-кво и вынуждая Китай уважать выборы на Тайване.

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