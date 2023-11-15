Жертвами российского обстрела в Запорожской области стали спасатели

Главное: Россия обстреляла Запорожскую область. Погибли спасатели.
Детали: Трагедия произошла в Запорожской области. О ней поведал глава МВД Игорь Клименко.
Сообщатся, что бойцы ГСЧС попали под повторный обстрел.
Два спасателя погибли, а еще трое были ранены.
Информируется, что после первого обстрела сотрудники ГСЧС в считанные минуты уже были на месте происшествия, после чего россияне нанесли повторный удар.
Погибшим было 31 и 34 года.
Кроме этого пострадали четверо гражданских.
В тему: В ВСУ анонсируют «крупные успехи» на южном направлении.