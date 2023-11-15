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Новости > Жертвами российского обстрела в Запорожской области стали спасатели

Жертвами российского обстрела в Запорожской области стали спасатели

Агата Кловская
15.11.23 15:08
158
Жертвами российского обстрела в Запорожской области стали спасатели

Главное: Россия обстреляла Запорожскую область. Погибли спасатели.

Детали: Трагедия произошла в Запорожской области. О ней поведал глава МВД Игорь Клименко.

Сообщатся, что бойцы ГСЧС попали под повторный обстрел.

Два спасателя погибли, а еще трое были ранены.

Информируется, что после первого обстрела сотрудники ГСЧС в считанные минуты уже были на месте происшествия, после чего россияне нанесли повторный удар.

Погибшим было 31 и 34 года.

Кроме этого пострадали четверо гражданских.

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Тэги: общество, Россия, война, новости Украины, ГСЧС

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