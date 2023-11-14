В Крыму и части областей РФ ввели ограничения на время зимних праздников

Главное: Российские оккупанты сохраняют на полуострове Крым и в сопредельных с Украиной регионах желтый уровень «террористической опасности». На время зимних праздников там введены ограничения.

Детали: Оккупанты запретили использовать пиротехнику, а также не будут проводить массовых новогодних мероприятий в аннексированном Крыму, а также российских областях, близлежащих к границе Украины. Об этом заявили так называемый «председатель Крыма» Сергей Аксенов и губернатор Курской области Роман Старовойт на своих Telegram-каналах.

«В Республике Крым проведение широких массовых мероприятий в честь Нового года и Рождества не планируется. Главный приоритет — безопасность. Но, конечно, сделаем все необходимое для того, чтобы создать крымчанам праздничное настроение. В ограниченном формате состоятся новогодние праздники для детей; в населенных пунктах, как обычно, будут установлены елки, будут украшены улицы», — заверил гауляйтер по Крыму.

Российские оккупанты сохраняют на полуострове желтый уровень «террористической опасности», который является актуальным и для Курской области РФ.

В Курской области из-за необходимости обеспечения безопасности тоже временно ввели запрет на использование пиротехники. Ранее аналогичный запрет был введен в Белгородской области РФ.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что на заседании областного оперштаба было принято решение запретить использование пиротехнических изделий с 15 ноября 2023 года по 25 января 2024 года.

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