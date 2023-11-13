Оккупанты перестали выдавать украинцам гуманитарку

Главное: Россияне лишают украинцев гуманитарки в оккупации. Сейчас ее выдают только отдельным категориям льготников.

Детали: Российские военные прекратили выдавать гуманитарную помощь на оккупированных территориях Украины. Об этом заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

«Оккупанты лишили нуждающихся самого необходимого — теперь отобрали и гуманитарную помощь Продуктовые наборы из самых дешевых продуктов людям получить почти нереально», — сообщил Федоров.

По словам мэра, сначала гуманитарку выдавали всем желающим. Позже — только отдельным категориям льготников.

Со временем гуманитарную помощь стали выдавать как поощрение, особенно заметно это стало накануне фейковых выборов.

«В Бердянске теперь заставляют писать заявление и аргументировать, почему именно вам нужна помощь. А для этого нужно выстоять изрядную очередь», — пояснил он.

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