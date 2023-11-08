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Новости > Ребров объявил заявку на решающий матч отбора на Евро-2024

Ребров объявил заявку на решающий матч отбора на Евро-2024

Агата Кловская
08.11.23 14:22
157
Ребров объявил заявку на решающий матч отбора на Евро-2024

Главное: Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров объявил заявку на поединок отбора на Евро-2024 против Италии. 26 человек вошли в основную заявку и 4 — в резервную.

Детали: Наставник сборной Украины Сергей Ребров объявил список игроков, которые будут готовиться к последнему матчу отбора Евро-2024 против Италии 20 ноября.

26 игроков попали в основной список, еще четверо находятся в резерве. Есть два новичка: защитник «Динамо» Владислав Дубинчак и защитник ЛАСКа Максим Таловеров.

Команда начнет сбор 13 ноября в Гданьске. Пока что официально нет подтверждения, что Украина сыграет контрольный матч против польской «Лехии», на чем настаивает УЕФА.

В таблице сборная Англии уже гарантировала себе выход на Евро, а за вторую путевку сражаются Италия и Украина. У команды Реброва 13 очков, а Италия отстает на 3 пункта, но имеет матч в запасе против Северной Македонии.

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — «Шахтер» Донецк), Александр Тымчик, Владислав Дубинчак (оба — «Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут» Англия), Александр Сваток (СК «Динпро-1» Днепр), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все — «Шахтер» Донецк), Александр Караваев («Динамо» Киев), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия), Александр Пихаленок (СК «Днепр-1» Днепр);

Нападающие: Артем Довбик («Жирона», Испания), Роман Яремчук («Валенсия», Испания), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

Резервный список: Денис Попов, Виталий Буяльский, Владислав Ванат (все — «Динамо» Киев), Назарий Русин («Сандерленд», Англия).

В тему: Сборная Украины по футболу улучшила позиции в рейтинге ФИФА.

Тэги: футбол, спорт, Сергей Ребров, заявка, сборная Украины по футболу, Евро-2024

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