Премьер Румынии объяснил, почему Европе нужно поддерживать Украину в войне с Россией

Главное: Премьер Румынии прокомментировал войну в Украине. Объяснил, почему Европе следует поддерживать нашу страну.

Детали: Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку объяснил, почему Европа должна поддерживать Украину в войне с Россией. Слова политика цитирует Bloomberg.

Он сказал: «Румыния продолжит помогать Украине, несмотря на политические издержки. Эти политические издержки менее важны, чем прецедент, который создаст победа России».

Чиновник добавил: «Можете ли вы представить, сколько подобных Владимиру Путину политиков мы получим среди европейских популистов?».

Резюмируется, что Румыния продолжит помогать нашей стране, даже несмотря на то, что европейские союзники демонстрируют признаки усталости от войны.

В тему: Ситуация на фронтах ожесточается.