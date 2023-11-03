В Белом доме отреагировали на статью Залужного

Главное: В Белом доме заверили в поддержке Украины. Джон Кирби подчеркнул, что удовлетворять срочные потребности Украины было бы легче, если бы Конгресс проголосовал запрос президента Джо Байдена на дополнительное финансирование, в том числе с деньгами для помощи Украине.

Детали: Белый Дом отреагировал на статью Главнокомандующего Украины Валерия Залужного о переходе войны на этап «позиционной» борьбы со статическими и изнурительными боями, для победы в которой нужны высокие технологии. В частности, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в четверг, 2 ноября, назвал статью генерала Залужного изданию The Economist аргументом, подтверждающим необходимость дальнейшей поддержки Украины, пишет Укринформ.

Он отметил, что в процессе войны изменяются потребности сторон, в том числе в отношении систем вооружений, которые партнеры предоставляют Украине.

«Я думаю, что это подчеркивает, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Мы развиваемся и уже эволюционировали в контексте того, чем мы обеспечиваем Украину, равно как и развивалась и сама война. И я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться», — заявил Кирби.

Кирби подчеркнул, что удовлетворять актуальные потребности было бы легче, если бы Конгресс принял запрос президента Байдена с дополнительным финансированием, в том числе с поддержкой Украины.

В своей колонке для авторитетного издания The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал, что война в Украине переходит в новую фазу. Она переходит в позиционную войну в истощение. И эта ситуация играет на руку российским оккупантам. По его словам, украинским войскам нужны военные возможности и технологии, чтобы вырваться.

В тему: Залужный рассказал, что Украине нужно для победы в войне.