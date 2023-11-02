В Украине могут расширить категории граждан, подлежащих мобилизации

Главное: Валерий Залужный выступил за расширение мобилизации в Украине. Он отметил, что в Украине до сих пор есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от выполнения своих обязанностей.

Детали: Украина должна расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию. Об этом Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал в колонке для The Economist.

По словам Залужного, из-за недостаточного количества призывников, пока нет возможности просто уволить находящихся на фронте солдат. Более того, он подчеркнул, что Россия может нанести удар по тренировочным центрам.

В то же время, он отметил, что в Украине до сих пор есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от выполнения своих обязанностей.

«Мы пытаемся исправить эти проблемы. Мы вводим единый реестр призывников и мы должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию», — подчеркнул главнокомандующий.

Залужный также сообщил, что в Украине будет введена «боевая стажировка», которая будет предусматривать направление недавно мобилизованных и обученных военнослужащих в опытные фронтовые подразделения для их подготовки.

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