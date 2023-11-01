В Вене подожгли еврейские могилы

Главное: В Вене атаковали еврейскую часть кладбища. Подожгли могилы.

Детали: Ночью в Вене произошло громкое ЧП. О нем поведал президент еврейской общины Австрии Оскар Дойч.

По его словам, неизвестные устроили пожар на еврейской части Центрального кладбища (IV ворота).

Сообщается, что тут выгорел вестибюль ритуального зала. На внешних стенах были нанесены свастики.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Сейчас пожарные и полиция проводят расследование.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер уже прокомментировал произошедшее: «Я решительно осуждаю нападение на еврейское кладбище в Вене. Антисемитизму нет места в нашем обществе, и борьба с ним будет вестись всеми политическими и конституционными средствами. Я надеюсь, что виновные будут быстро найдены».

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