Турция отложит вступление Швеции в НАТО до 2024 года

Главное: Партия справедливости и развития Турции не намерена «торопить» процесс ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО. Это решение отложат до конца года.

Детали: Правящая партия Турции Партия справедливости и развития может отложить голосование за вступление Швеции в НАТО до конца года. Об этом сообщает местное издание Cumhuriyet.

В турецком парламенте признают, что Швеция выполнила все выдвинутые Анкарой требования по борьбе с терроризмом и поставке оружия. Однако там все еще возмущены акциями по сожжению Корана, периодически проходящими в Швеции.

Партия не намерена «торопить» процесс ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО.

«Хотя четкий график еще не установлен, официальные представители ПСР высказали мнение, что протокол не будут обсуждать в краткосрочной перспективе, но и не будет такого подхода, который позволил бы ему затянуться», — говорится в материале.

В случае, если новое решение не будет принято, руководители ПСР не ожидают, что протокол будет внесен в повестку парламента до конца декабря.

В тему: Стало известно, когда Турция ратифицирует вступление Швеции в НАТО.