Мадонна рассказала, как чуть не умерла этим летом

Главное: Певица Мадонна призналась, что могла не выжить после бактериальной инфекции. В июне этого года ее менеджер писал, что у нее развилась бактериальная инфекция, приведшая к многодневному пребыванию в отделении интенсивной терапии.

Детали: Всемирно известная певица Мадонна призналась, что могла не выжить после бактериальной инфекции, из-за которой попала в отделение интенсивной терапии в конце июня. Об этом сообщает The Sun.

В частности, во время своего концерта в рамках тура The Celebration Tour она поделилась со своими поклонниками эмоциональными переживаниями.

«Не думала, что выживу, да и мои врачи тоже. Просыпаюсь — а все мои дети собрались вокруг моей койки. Я забылась в те пять дней своей то ли жизни, то ли смерти, не знаю уж, где я была. Но ангелы защитили меня. И там же были мои дети. А мои дети всегда спасают меня, каждый раз», — рассказала звезда.

Далее аудитория разразилась аплодисментами, когда исполнительница рассказала, что помогает ей жить дальше.

«Вам наверняка хочется знать, как же я выдержала и как я выжила, — я подумала, что должна быть подле своих детей. Я должна была выжить ради них», — сказала королева поп-музыки.

В тему: В конце июня Мадонна попала в больницу из-за серьезной инфекции.