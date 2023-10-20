Маск рассказал о грядущих платных подписках социальной сети Х

Главное: Социальная сеть Х вводит платные подписки. Их анонсировал Илон Маск.

Детали: Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал грядущее появление в своей социальной сети Х платных подписок. Он сделал соответствующий пост.

Толстосум отметил: «Скоро будут запущены два новых уровня подписки на X Premium».

Бизнесмен пояснил, что разница в них будет заключаться в количестве рекламы.

Сообщается, что более дорогой уровень подписки, как и более дешевый, будет предоставлять все функции X Premium, однако будет содержать меньше рекламы.

В тему: Маск развеял слухи по поводу печальной судьбы социальной сети Х в ЕС.