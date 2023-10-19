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Новости > Казахстан запретил экспортировать в РФ высокотехнологические товары

Казахстан запретил экспортировать в РФ высокотехнологические товары

Агата Кловская
19.10.23 14:54
171
Казахстан запретил экспортировать в РФ высокотехнологические товары

Главное: Казахстан ввел запрет на экспорт в Россию части товаров. Правительство страны объяснило, что импорт из России в Казахстан осуществляется, но экспорт из Казахстана в Россию ограничен.

Детали: Казахстан запретил экспорт в Россию 106 видов высокотехнологичных товаров, которые могут быть использованы в войне. Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, сообщает Казахское телеграфное агентство.

Импорт из России в Казахстан осуществляется, но экспорт из Казахстана в Россию — ограничен, объяснил чиновник.

По его словам, среди таких товаров: дроны, электрочипы, электроника, которые могут использоваться во время войны.

«Указанные 106 наименований товаров не производятся в Казахстане, а ранее (до войны России с Украиной) реэкспортировались через Казахстан», — добавил Торебаев.

Отметим, что Россия только за первую половину 2023 года ввезла из Евросоюза товаров на 14,1 млрд долларов. Она использовала транзитные пути через Казахстан и другие хабы параллельного импорта (Грузию, Армению, Турцию, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан и Таджикистан).

Объемы такого импорта по сравнению с тем же периодом 2022 года выросли почти на 60%, или 5,2 млрд долларов. Основными его статьями стали телеком-оборудование, микроэлектроника, электрооборудование, транспортная техника, компьютеры, серверы, жесткие диски и смартфоны.

О мерах Казахстана стало известно спустя несколько недель после того, как в Астане с визитом побывал канцлер Германии Олаф Шольц. После переговоров с ним президент республики Касим Жомарт Токаев подтвердил намерение соблюдать санкции против России.

В тему: ЕС еще на полгода продлил санкции против РФ.

Тэги: Казахстан, общество, Россия, мир, экономика, санкции, экспорт

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