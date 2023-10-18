Сумской митрополит УПЦ передал помощь военным ВСУ

Главное: Митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий 18 октября встретился с представителями военных Вооруженных сил Украины, которые защищают северные границы Сумщины и нашего государства от российского агрессора.

Также от епархии на срочные нужды службы и быта украинских защитников было передано сварочный аппарат и 15 кг электродов, сварочную маску, 2 бензопилы и по 2 комплекта цепей и смазки к ним, колун для заготовки дров, 5 мощных фонарей, 10 тысяч листов бумаги А4.