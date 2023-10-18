Сумской митрополит УПЦ передал помощь военным ВСУ

В Израиле от рук террористов погибли 13 граждан Украины
Из прифронтовых населенных пунктов Донбасса эвакуированы все дети, — МВД
Байден прилетел в Израиль
Зеленский подтвердил передачу Украине ракет ATACMS
Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Запорожью. Одна ракета попала в многоэтажку
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 290 050 солдат
Мусульмане восстали после удара по больнице в секторе Газа, где погибли 800 человек
ЕП одобрил создание Украинского фонда в размере 50 млрд евро
В Украине резко выросло потребление электроэнергии, — «Укрэнерго»
В ССО рассказали о впечатляющих результатах операций в Бердянске и Луганске