Кровавое ДТП на Закарпатье: погибли два человека, пострадали дети

Главное: В ДТП на Закарпатье погибли два человека. В аварии пострадали дети.

Детали: В селе Нижняя Апша на Закарпатье произошло жуткое ДТП. О нем поведали в ГСЧС.

Сообщается, что тут столкнулись два легковых автомобиля легковушки.

Погибли как минимум два человек: на месте инцидента умер водитель, а 59-летняя женщина скончалась в больнице.

Кроме этого травмы получили пять человек, среди которых четверо детей 8, 13,14 та 15 лет.

Причину аварии сейчас выясняют правоохранители.

В тему: Огненное ДТП в Николаевской области – погибла женщина, пострадали дети.