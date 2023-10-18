Байден хочет выделить Украине, Израилю и Тайваню 100 миллиардов долларов

Главное: США могут выделить Украине, Израилю и Тайваню 100 миллиардов долларов. Джо Байден хочет просить о деньгах конгресс.

Детали: Президент США Джо Байден хочет помочь Украине, Израилю и Тайваню. Об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет издание Bloomberg.

Сообщается, что глава государства собирается запросить у конгресса дополнительно 100 миллиардов долларов, которые пойдут, в том числе, на военную поддержку стран.

В публикации сказано: «Президент Джо Байден обдумывает запросить дополнительно около 100 миллиардов долларов, которые будут включать военную помощь Израилю и Украине, а также средства на защиту границы и помощь странам в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань».

Резюмируется, что в Белом доме рассчитывают на широкую поддержку пакета дополнительной помощи со стороны обеих партий в конгрессе.

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